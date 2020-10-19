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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير الأدوية للمواطنين بمستشفى الرياض.. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:10 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، المركز الطبي بالرياض، ومستشفى الرياض، لمتابعة الخدمات الطبية للمرضى.

وتابع صرف الأدوية للمرضى، مطالبًا بتوفير البديل في حالة عدم وجود الدواء بالصيدلية بدلًا من ارهاق المواطن وشرائها من الصيدليات الخارجية.

كما راجع محافظ كفرالشيخ دفاتر الصيدلة، موجهًا بتحديد احتياجات المستشفى من الأدوية خلال الأشهر المقبلة قبل بدء فصل الشتاء.

ومن جانبه قال محافظ كفر الشيخ، إن الوضع بالمركز الطبي والمستشفى أفضل من قبل ، مشيدًا بمجهود الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمركز الطبي ومستشفى الرياض، مطالبًا بحسن استقبال المرضى ومعاملتهم، وتخفيف آلامهم.

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، ورشة وحملة مجلس مدينة الرياض، ووجه باستغلال المخرطة المخزنة بالحملة دون اهتمام أو عناية ، وبالتعاون مع الحملة والورشة الرئيسية التابعة لديوان عام المحافظة ،للاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، ونواب رؤساء المدن، ومدير الحملة بمجلس مدينة الرياض.

كما وجه المحافظ بالاهتمام بنظافة أحياء مدينة الرياض، والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم، ورفع الإشغالات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بإنشاء كوبري فرج، على ترعة ديل القاصد بدلا من الكوبري، لضبط حركة المرور بمدخل مدينة الرياض.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير الأدوية للمواطنين بمستشفى الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير الأدوية للمواطنين بمستشفى الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير الأدوية للمواطنين بمستشفى الرياض.. صور

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