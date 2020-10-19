أساس منظومة جمع المخلفات.. البيئة تؤكد أهمية دور عامل النظافة وتتعهد بمنحه غطاء تأمينيا

قال علي ابو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، إن المخلفات سببت معاناة للمجتمع وكان لها بعد اقتصادي وصحي وسياحي ولذلك كان من الضروري مواجهة مشكلة المخلفات ولكن كان أحد العوائق الأساسية هي عدم توفر غطاء تشريعي لتنظيم إدارة المخلفات . مشكلة





وأضاف علي أبو سنة في حواره في برنامج " الحقيقة" على قناة " إكسترا نيوز"، أن وزارة البيئة سعت إلى إيجاد إطار تشريعي لتنظيم علمية إدارة المخلفات، ووزارة البيئة حملت على عاتقها تجهيز قانون تنظيم المخلفات بدعم من القيادة السياسية.





وتابع علي ابو سنة:"لأول مرة يتم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وتم الفصل بين عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمخلفات، وهذا القانون يشمل كل أنواع المخلفات سواء كانت المخلفات الخطرة وغير الخطرة و الصناعية ومواد البناء والمخلفات الطبية.





واكمل علي ابو سنة: " جهاز تنظيم ال مخلفات معني بعملية وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات، والتنفيذ سيكون من خلال الجهات المعنية والإدارات المحلية تنفذ على أرض الواقع".



