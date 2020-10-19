AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أساس منظومة جمع المخلفات.. البيئة تؤكد أهمية دور عامل النظافة وتتعهد بمنحه غطاء تأمينيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:14 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
هاني حسين
قال علي ابو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، إن مشكلة المخلفات سببت معاناة للمجتمع وكان لها بعد اقتصادي وصحي وسياحي ولذلك كان من الضروري مواجهة مشكلة المخلفات ولكن كان أحد العوائق الأساسية هي عدم توفر غطاء تشريعي لتنظيم إدارة المخلفات.

وأضاف علي أبو سنة في حواره في برنامج " الحقيقة" على قناة " إكسترا نيوز"، أن وزارة البيئة سعت إلى إيجاد إطار تشريعي لتنظيم علمية إدارة المخلفات، ووزارة البيئة حملت على عاتقها تجهيز قانون تنظيم المخلفات بدعم من القيادة السياسية.

وتابع علي ابو سنة:"لأول مرة يتم  إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وتم الفصل بين عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمخلفات، وهذا القانون يشمل  كل أنواع المخلفات سواء كانت المخلفات الخطرة وغير الخطرة والصناعية ومواد البناء والمخلفات الطبية.

واكمل علي ابو سنة: "جهاز تنظيم المخلفات معني بعملية وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات، والتنفيذ سيكون من خلال الجهات المعنية والإدارات المحلية تنفذ على أرض الواقع".

ولفت علي أبو سنة: "تجميع القمامة من المنازل حل أساسي لمنع تراكم القمامة في الشوارع، وعامل النظافة عامل أساسي في منظومة المخلفات ووزارة البيئة حصرت أعداد عمال النظافة وسيكون لهم وظيفة ومسمى وظيفي وسيدخلون في الغطاء التأميني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبب والفائدة ورسوم النظافة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المخلفات الجديد

بعد عامين من الدراسة.. قانون تنظيم إدارة المخلفات يرى النور بعد إقرار مجلس النواب.. يهدف الى توفير موارد مالية لإعداد البنية الأساسية للمنظومة.. وتطوير المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير

وزيرة البيئة: قانون إدارة المخلفات يعبر عن مرحلة جديدة من التعامل مع مشكلة القمامة

منظومة حضارية.. خبير: قانون المخلفات الجديد يجعل شوارع مصر لائقة للمواطنين

المخلفات الصلبة بـ البيئة: المواطن سيشعر باختلاف تدريجي في منظومة النظافة بالشوارع ..فيديو

وزيرة البيئة: قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة فى ملف القمامة.. فيديو

ترشيحاتنا

لا يوجد مكان محجوز.. حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بمصالحة الجماهير بالفوز على المقاولون

في يومه العالمي .. أفضل 3 فيتامينات للوقاية من التهابات المفاصل

براءة ريهام سعيد من سب شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شاهد.. أم وطفلها يسقطان في بالوعة بالطريق العام بسوهاج

دب مفترس ينهش عامل حديقة حتى الموت أمام السياح .. شاهد

بعد إعلان استقالته.. أحمد عزمي يكشف عن موقف خاص مع أشرف زكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

شاهد.. رقصة ارتجالية لعروسين وسط شوارع نيويورك تثير ضجة