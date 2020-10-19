لإهمال أعمالهم .. المحكمة التأديبية تُصدر أحكاما ضد 76 طبيبا وعاملين آخرين بمستشفى المنشأة بسوهاج

أصدرت المحكمة التآديبية بأسيوط، برئاسة المستشار حاتم داود، اليوم الاثنين، حكمها على ٧٦ طبيب بشري وممرضين وعمال خدمات وآخرين بمستشفى المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج ، لإهمال ثلاجات حفظ الموتى، وعدم أداء فريق مكافحة العدوى أعمالهم منذ عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٦، فيما لم يعدم أحدهم ٢٥٠٠ سرنجة مُنتهية الصلاحية مُعبأة بكيس أسود.





وجاء الحكم بخصم ٣٠ يوما من راتب مدير سابق بمستشفى المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج، ومعاونين بالمستشفى، كما خصمت أجر ١٥ يومًا من راتب طبيب أطفال ورئيس قسم مكافحة العدوى، وممرضتين بفريق مكافحة العدوى، وسباك، وكهربائي، وعاملين خدمات معاون مسؤول ثلاجة حفظ الموتى، ورئيس قسم الصيانة، ومسئولا صيدلية قسم الغسيل الكلوي، ورئيس قسم المخازن بالمستشفى، وكاتب صحة بمكتب الصحة بمركز المنشأة، ومفتش أغذية بمكتب الصحة، مساعد مدير إدارة الطب العلاجي سابقًا، والقائم بأعمال مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية.





فيما تم خصم ٥ أيام من راتب كاتب إداري بالمستشفى، وفني صيانة أجهزة طبية، ورئيس شئون مالية وإدارية، ورئيس قسم الصيدلة، وممرضة بقسم الأطفال المبتسرين، ومشرفة تمريض بقسم الأطفال المبتسرين، وعاملة نظافة بقسم الأطفال وقسم الباطنة، وعاملة نظافة بقسم الغسيل الكلوي، وعاملة نظافة بقسم الاستقبال.





وعاقبت المحكمة كل من طبيبين تخدير، و٤ صيادلة بإدارة المنشأة الصحية، و٣أطباء، وفني هندسة بالمستشفى، وطبيبة نساء وتوليد، وممرضتين، وأخصائي نساء وتوليد، وعامل خدمات معاونة، وفني تحاليل طبية، وكاتبين بالمستشفي، وطبيبة أمراض دم، وفني معمل، بالخصم ٣ أيام من راتبهم.





وغرمت المحكمة رئيس قسم الأشعة السابق بالمستشفى، ورئيس قسم الأطفال السابق، بغرامة تُعادل ضعف الأجر الوظيفي.









وبرأت المحكمة، ٣ أطباء تخدير، واستشاري باطنة ورئيس قسم العناية المركزة، ومدير مستشفى المنشأة المركزي السابق، وطبيب رئيس فريق الجودة بالمستشفي، وممرضتين عضوتا فريق الجودة، ومدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، واستشاري أطفال، وكاتب مواليد بمكتب الصحة بمركز المنشأة، مشرفة تمريض بقسم العناية المركزة، ٥ ممرضات بقسم العناية المركزة، أخصائي نساء وتوليد، ٨ ممرضات بقسم النساء والتوليد، مشرفة تمريض بقسم النساء والتوليد.





جاء ذلك لعدم اهتمامهم بأداء اعمالهم على أكمل وجه، ومخالفتهم لأوقات العمل الرسمية، كما أن إهمال العاملين جعل النفايات تنتشر بجميع ارجاء المستشفى، كما اغلقت غرفة العمليات بالمبنى القديم للمستشفى لعدم قيام الطييبان المختصان بالتخدير بأي عملية طوال فترة مدتها شهرين.



