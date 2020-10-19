بشيميز عصري .. مايان السيد تبهر متابعيها على السوشيال ميديا





وظهرت مايان السيد، ببنطال أبيض ساحر ونسقت معه شيميز عصري يأخذ اللون الابيض مع اللون الاخضر وانتعلت حذاء باللون الابيض.





ومن الناحية الجمالية وضعت مايان السيد ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها.





ولم تتكلف مايان السيد في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط عصري وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها الساحرة وجمعت شعرها بتسريحة الذيل حصان.





يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية ساحرة.