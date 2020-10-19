AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشيميز عصري .. مايان السيد تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية ساحرة. 

وظهرت مايان السيد، ببنطال أبيض ساحر ونسقت معه شيميز عصري يأخذ اللون الابيض مع اللون الاخضر وانتعلت حذاء باللون الابيض. 

ومن الناحية الجمالية وضعت مايان السيد ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها. 

ولم تتكلف مايان السيد في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط عصري وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها الساحرة وجمعت شعرها بتسريحة الذيل حصان.  

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
بشيميز عصري .. مايان السيد تبهر متابعيها على السوشيال ميديا
بشيميز عصري .. مايان السيد تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتايجر.. شمس الكويتية في أحدث إطلالة.. صور

على شاطئ البحر .. محمد الشرنوبي برفقه زوجته في إطلالة صيفية

بإطلالة ساحرة.. مي الغيطي تبهر متابعيها على إنستجرام

شاهد.. زوجة حمدي الميرغني في إطلالة صيفية أنيقة

من دبي.. دومنيك حوراني بإطلالة صباحية ساحرة

شاهد.. ابنة شريف منير في إطلالة كاجول أنيقة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل نيازي مصطفى .. لعز موته مقتولا وقصة حبه المأساوية مع كوكا

أحمد موسى منتقدا أسامة هيكل: تصريحاتك مصيبة وخدمت أعداء مصر

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

بعد تصديق السيسي على القانون.. 4 عقوبات لمكافحة الغش في الامتحانات

سيد عبد الحفيظ يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في لقاء العودة أمام الوداد

ترشيح محمود محيي الدين مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

شاهد.. رقصة ارتجالية لعروسين وسط شوارع نيويورك تثير ضجة