أحمد موسى يكشف كواليس صراع ترامب وبايدن على رئاسة أمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى إن مديرين في فيس بوك وتويتر استقالوا اليوم للانضمام إلى حملة جو بايدن في الانتخابات الأمريكية وهو ما يفسر تصريحات ترامب بأن مواقع التواصل الاجتماعي متورطة في مساندة جو بايدن.





وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنافسة تشتعل بين بايدن وترامب، وأن ما يتردد في أمريكا أن ابن بايدن يستخدم نفوذه في الشركات.





وتابع أن ترامب اتهم جو بايدن وحملته باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملات ممنهجة ضده.





وحذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من إغلاق البلاد في حال انتخاب منافسه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية جون بايدن، وذلك ضمن خطاب في إطار حملته الانتخابية في ولاية نيفادا، الأحد.





بدورها، انتقدت حملة بايدن، تصريحات الرئيس ترامب، التي قال فيها إنه إذا تم انتخاب منافسه الديمقراطي فسيكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، لأنه "سيستمع إلى العلماء".





وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه: "إذا استمعت تمامًا إلى العلماء، فسنكون أمام بلد يعيش حالة من الكساد الهائل".