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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-10-2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .


سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (التنمية الصناعية ،مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى الخليجى ، الكويتى الوطنى NBK، كريدى اجريكول، بلوم ، عودة ، مصر ، الاهلى ، المصرف المتحد ، قناة السويس ،الأهلى الكويتى بيريوس ،) 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بنوك( المصرى للتنمية الصادرات، عودة ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى،الاسكندرية ، التعمير و الاسكان، الاهلى اليونانى ) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، المصرف العربى الدولى، التجارى الدولى CIB )نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .


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