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اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم 1353 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" و270 قطعة "متميز" بالسادات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى
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آمنة عبد العظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد المقبل 25/10/2020، وحتى يوم الخميس 31/12/2020، فى تسليم 1353 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" بالمنطقة السكنية "حى النخيل" بالمجاورتين 1، 2، وكذا تسليم 270 قطعة أرض "إسكان متميز" بالمنطقة السكنية (22) بمدينة السادات.

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من جانبه أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحى النخيل بالمجاورة 1، من 1 : 40، يوم الأحد 25/10/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 27/10/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 3/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 4/11/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 5/11/2020، والقطع من 360 : 400، يوم الأحد 8/11/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 9/11/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 10/11/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 11/11/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 12/11/2020، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 15/11/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 16/11/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 17/11/2020، والقطع من 681 : 701، يوم الأربعاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 2، من 1 : 40، يوم الأحد 22/11/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 23/11/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 24/11/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 25/11/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 26/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 30/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 561 : 601، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 641 : 652، يوم الإثنين 14/12/2020، وتخصيص أيام الثلاثاء 15/12/2020، والأربعاء 16/12/2020 والخميس17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز"، من 1003 : 1043، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 1044: 1085، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 1085: 1125، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 1126 : 1166، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 1167 : 1207، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 1208 : 1248، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 1248 : 1272، يوم الإثنين 28/12/2020، وتخصيص أيام الثلاثاء 29/12/2020، والأربعاء 30/12/2020، والخميس 31/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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