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محافظات

تعرف على كيفية الحصول على وحدة بالمنطقة الصناعية في المنيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:38 م
اللواء اسامة القاضي
اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
اعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، بدات في فتح باب التقدم للحصول على وحدة صناعية بنظام الايجار أو التمليك بالمجمع الصناعى بالمطاهرة والذى يضم 68 وحدة .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي .

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على من يريد الحصول على وحدة صناعية سحب كراسة الشروط حتى ٢ نوفمبر المقبل من فرع الجهاز بالمنيا أو من فرع الهيئة بالمنطقة الصناعية، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا بتسهيل التمويل للعملاء المتقدمين طبقا لشروط الجهاز المعلنة واحتياجات المشروع.

يذكر أن  مديرية القوى العاملة بالمنيا وفرت ٤٥٠ فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي في القطاعين الخاص والاستثماري .

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