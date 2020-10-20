سعر الذهب في مصر اليوم 20 - 10 - 2020

ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام.





وبلغ عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 949 جنيها.





واستقر الجرام من عيار 22 عند 870 جنيها.





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وبلغ عيار 18 سجل اليوم 711 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6640 جنيها.





بلغ السعر العالمى للذهب 1903 دولارات للأوقية.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



