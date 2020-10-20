نفادي: أعضاء برلمان عصابة الإخوان كانوا يعملون من أجل إسقاط الدولة والتآمر عليها.. فيديو

قال محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن مجلس الشيوخ الحالي يحتوي على العديد من القامات، مؤكدا أن الإخوان في برلمان العصابة كانت لجنة الأمن فيه تضم السوابق ومنهم خطر علي الأمن القومي.





وأضاف نفادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن برلمان العصابة الإخواني كان يخطط للقاء الإخوان في تونس وليبيا وكانوا يتآمرون على مصر وهم في مقاعدهم، مؤكدا أن مجلس الشيوخ الحالي هو مجلس الحكماء.





نفادي : أنني لم أري علي مر العصور أسوأ من برلمان الإخوان وصفته في كتابي برلمان العصابة، مؤكدا أ ن قاعات البرلمان كانت تستغيث من أعضاء برلمان عصابة قبل ثورة الشعب عليهم في 30 يونيو. وأوضحأريأسوأوصفتهأعضاء



