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برلمان

مستقبل وطن يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب بـ كفر الشيخ.. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:43 م
حزب مستقبل وطن بمحافظة
حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ
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محمود زيدان
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ اجتماعًا تنظيميًا برئاسة المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدين الدكتور على أبوشوشة ومحمد الغنام وتوفيق أبو أحمد وعدد من قيادات الحزب وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والتنظيم وذلك لبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب فى 7 و8 نوفمبر القادم للمرحلة الثانية التى تقع محافظة كفرالشيخ  فى نطاقها. 

فى بداية الاجتماع، هنأ "الرفاعي"، قيادات الحزب الأعضاء بانتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب رئيسا لمجلس الشيوخ المصرى الجديد متمنين لمعاليه التوفيق والنجاح فى مهمته الوطنية.

وخلال الاجتماع أكد المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة أن حزب مستقبل وطن هو الأقوى على الساحة، وأن جميع الأحزاب الوطنية التى تدعم الدولة تحظى بتقدير واحترام حزب مستقبل وطن الشقيق الأكبر لباقى الأحزاب ويتعاون الجميع لإعلاء مصلحة الوطن.

وشدد جعفر على أهمية مساندة مرشحي الحزب بكل قوة خلال الفترة القادمة؛ لأن المنافسة صعبة رغم ثقتنا الكاملة فى قوة مرشحي الحزب والتحالف من أجل مصر، مؤكدًا أنه لن يسمح لأى قيادي أو عضو فى الحزب بالخروج عن الالتزام الحزبى وأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع غير الملتزمين حزبيًا بعد الانتهاء من الانتخابات.
 
جاء ذلك بحضور المهندس عزالدين جودة عضو مجلس الشيوخ واللواء سعيد عمارة مرشح القائمة الوطنية وعدد من مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة.
مستقبل وطن يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب بـ كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب بـ كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب بـ كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب بـ كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يعقد اجتماعًا لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب بـ كفر الشيخ.. صور

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