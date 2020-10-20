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مؤسس شركة لتنظيم الجنائز ودفن الموتى يكشف عن تفاصيل إنشاء شركته.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
شركة لتنظيم الجنائز
شركة لتنظيم الجنائز ودفن الموتى
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محمود محسن
أكد أحمد جاب الله مؤسس شركة لتنظيم الجنائز ودفن الموتى أن يوم الوفاة هو يوم صعب على الأاسرة من إجراءات وتفاصيل صعبة وزيادة على الحزن وصعوبة الفراق بالإضافة لإجراءات الدفن ونفل المتوفى وحجز قاعات العزاء.

وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية دي ام سي، أنه بعد عام 2005 بعد التخرج تعرضت لحالة وفاة لأحد أصدقائي والده توفى وكان من أصعب الأيام بحياتي.

وتابع مؤسس شركة لتنظيم الجنائز ودفن الموتى أنه اتخذ قرار إنشاء الشركة قبل 7 سنوات، وشارك مع فريقه في حضور مراسم الدفن والغسل والتجهيز لعدة جنازات للتعرف على سير العملية برمتها.

وأشار جاب الله إلى أن الشركة بدأت عملها فعليًا قبل سنوات قليلة وتمكنت من تنظيم 340 جنازة ودفن، وقد اكتسب أفرادها خبرات وتجارب أدت لنجاحهم في تخفيف متاعب وآلام أهالي المتوفين.

وقال مؤسس شركة لتنظيم الجنائز إن شركته "تقوم حاليًا بالتعامل مع الجنازات بشكل مختلف وتقدم خدمة متكاملة تغطي جميع مراحل تكريم الموت".

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