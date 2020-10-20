لأول مرة.. تضامن البرلمان تكشف جهود الدولة فى دعم ذوي الإعاقة وتلبية متطلباتهم في سهولة ويسر.. وبرلمانية: هذا عصرنا الذهبي لقضايا أصحاب القدرات الخاصة

برلمانية توضح جهود الدولة فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

برلمانية تشيد باهتمامات الدولة بذوي الإعاقة .. وتؤكد: هذا عصرنا الذهبي لقضايا الإعاقة

تضامن النواب يوضح حرص الدولة علي اهتمامها بذوي الإعاقة وتذليل الصعاب أمامهم









أعرب عدد عدد من النواب عن مدى سعادتهم بما قدمته الدولة من جهود تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة قائلين، إننا ننظر إلى فئة ذوي الإعاقة كشريك فاعل وأساسي في بناء مجتمعنا وفي تحقيق الإنجازات وتبوء المراكز المتقدمة التي نصبو إليها معًا ، وعلي الدولة أن تستمر في أن تكرس جهودها لدعم هذه الفئة وخدمتها وتذليل الصعاب أمامهم .





في البداية قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم تمثيل مُشرِف في البرلمان ، و قد قامت النائبة د. هبه هجرس بطرح مشاريع قوانين وتفعيل لبعض المشاكل داخل البرلمان لحقوقهم ، وهذا بدورهِ يدل علي اهتمام فخامة الرئيس بكل فئات الشعب خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة .





وأشارت النائبة غادة عجمي في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلي أن تفعيل هذه المبادرات لها الأثر الإيجابي علي المجتمع وعلي هذه الفئة التي اعتبرها كانت مُهمَشة في السنوات الماضية واهتمام فخامة الرئيس بوجودهم وقدراتهم وتفعيلها لتمثيلهم في المدارس والجامعات و كافة الأشغال بمختلف أنواعها .





كما أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن شعورها بالتقدُم الملموس بما يتناسب مع حقوق ذوي الإحتياجات في الأيام القادمة.





وقالت النائبة، هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن مصر قدمت لذوي الإعاقة الكثير أهمها تعديل الدستور، حيث أن هناك 11 مادة في الدستور تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحق المواطنة الكامل مُنَح للأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الشكل وبالتالي هذا شيء ليس بالقليل .





وأشارت هجرس فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلي أنه نتيجة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمان ، صدرت مجموعة من القوانين الداعمة وأهمها القانون التاريخي لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ، وهذا قانون شامل كامل يحفظ جميع أنواع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة من علاج ، تعيين ، توظيف ومعاشات ليُسر في التنقل .





وأضافت أنه من ضمن الأشياء الهامة أيضا تخصيص عام للأشخاص ذوي الإعاقة في 2018 و كان هذا احتفالية بصدور القانون واستمر العام بأكمله ينادي بحق أشخاص ذوي الإعاقة .





وأكدت "هجرس" أن فخامة الرئيس السيسي كل عام يحضر العديد من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة وينتهزها فرصة لحل الكثير من المشاكل والطلبات المُقدمة لسيادته .





مشيرة الي أن هناك العديد من التسهيلات علي مستوى الصحةو التعليم وهذا يُعتبر عصرنا الذهبي لقضايا الإعاقة والحركة فيها وكانت توجهاتنا بمثابة قفزات أنجزنا فيها الكثير .





وفى السياق ذاته، قال النائب هاني مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إنه خلال الدورة البرلمانية الحالية تم و لأول مرة استحداث لجنة تضامن خاصة بهم داخل مجلس النواب ، كلجنة منفصلة ومستقلة بذاتها ومن ضمن شئونها واهتمامتها الأولي هي ذوي الإعاقة و العمل علي تذليل الصعاب أمامهم .





وأضاف " مرجان " في تصريحات خاصة ل صدى البلد " أن وزارة التضامن نشطت في هذا المجال من حيث إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، وكلنا يعلم أنه من فترة كبيرة ذوي الإعاقة قد أخذوا حيزًا كبيرًا من الاهتمام الإعلامي لكن لم يُطبق شيء علي أرض الواقع ، لكن في وقتنا الحالي تغيرت الأمور وأصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه ، حيث تم ولأول مرة عمل قانون خاص بهم يضمن لهم حقوقهم و تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويُسر داخل المصالح الحكومية وهذا أمر جيد .





جاء ذلك بعد أن شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي انطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دورته الرابعة، تحت عنوان "وحشتونا"، بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض توضيحي لأبرز فعاليات الملتقى، ومشاركة "اولادنا" لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات معرض "تراثنا".





ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالجهود الكبيرة لإنجاح الملتقى وخروجه بهذه الصورة الحضارية وصولا إلى الدورة الرابعة التي تنطلق فعالياتها اليوم، بمشاركة العشرات من المبدعين من ذوي الاحتياحات الخاصة حول العالم، في شتى المجالات والمواهب الإبداعية.





وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن مشاركة أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين يعد تجربة جيدة ليندمجوا مع نظرائهم من دول مختلفة حول العالم، ويتبادلوا الخبرات والمواهب، مؤكدة أن وزارة الهجرة ساهمت بمشاركات أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة وأعمالهم الفنية المبدعة في الدورات السابقة من ملتقيات أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.





وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى عام 2017؛ إيمانا بأن كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع إمتاع المجتمع بها، مؤكدة أن مصر سباقة في دعم ذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة نرى دولة تخصص عاما للاحتفاء بذوي القدرات الخاصة.





ومن ناحيتها، أوضحت سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة "أولادنا" أن الملتقى يعد مصدرا لنشر روح التفاؤل في المجتمع، ويدعم فئة ذوي الاختياجات الخاصة، بكل إبداعاتهم ومواهبهم في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، بالإضافة إلى استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.





تضمن الملتقى-الذي نظمته مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة- مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات، منذ انطلاقه حتى الآن.