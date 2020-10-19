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أخبار العالم

حصيلة مرعبة لضحايا كورونا في الجيش الأمريكي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:42 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية، بشكل كبير، اعتبرته صحف أمريكية، ارتفاعًا مرعبًا.

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد  8% خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ 75049.

أوضح البنتاجون أن الفيروس تم الكشف عنه منذ بداية الجائحة عند 51437 عسكريا و11775 موظفا مدنيا متعاقدا مع الجيش، و7037 من أفراد عائلاتهم و4800 موظف يعملون في شركات متعاقدة مع الوزارة.

وأضاف البيان أن الفيروس أودى بحياة 100 شخص، هم 62 عسكريا و7 من أفراد عائلاتهم و23 موظفا متعاقدا.

وأشار الجيش إلى أن العدد الأكبر من الإصابات بكورونا تم الكشف عنه في القوات البرية (19290 حالة)، وتليه القوات البحرية (11367 حالة)، إضافة إلى تسجيل 8017 حالة في القوات الجوية، و6403 حالات في فيلق مشاة البحرية الأمريكي، و5945 حالة في الحرس الوطني، فضلا عن 775 حالة جرى الكشف عنها في مختلف الأجهزة التابعة للبنتاجون (وزارة الدفاع).

ولا تزال الولايات المتحد والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم، تليها روسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

 كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبيرو وفرنسا. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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