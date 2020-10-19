بنك ناصر يصدر قرارات مفاجئة بشأن إجراءات نفقة الزوجات ..فيديو

قال محمد العشماوى نائب رئيس بنك ناصر، إن هناك بعض الحالات التى يتغيب فيها المدين او الزوج من دفع حكم النفقة فتلجأ الزوجة إلى بنك ناصر ليقوم بمتابعة الحالة.





أوضح محمد العشماوى خلال مداخلته على فضائية الحدث اليوم، أن بنك ناصر يقوم بصرف مبلغ قيمته 500 جنيهًا للحالة التى تغيب عنها الزوج لحين الوصول إليه، مضيفًا أنه من المخطط زيادة هذا المبالغ وعمل بوليصة تأمين على الحياة للزوجة فى حين حدوث أى وفاة يعود المبلغ للمستفيدين من الابناء .





أضاف محمد العشماوى ، أن بنك ناصر يوفر برنامج مستورة للنظر فى السيدات القادرة على العامل وتمويل مشروعها ورأس مالها أو معدات الانتاج ،موضحًا أن مدين النفقة يعتبر مدين إئتمان ،ويقوم بنك ناصر بإبلاغ جميع الجهات لحرمان المدين من أى خدمات مصروفية وترفع عليه قضايا تتبع .





أشار محمد العشماوى، إلى أن وزارة التضامن تقوم بالنظر فى حالة المدين إذا كان غير قادر على الدفع تقوم بإعفائه من النفقة أو ينظر له باعتباره من الغارمين، منوهًا إلى أن بنك ناصر أطلق مبادرة بشأن المدين بدفع مؤخر للنفقة لسداد جزء من الأقساط ويبدأ المواطن بتعامل بصورة طبيعية مع خدمات الدولة مرة أخرى، مضيفًا أن هذه المبادرة كانت إيجابية حيث بدأ المواطنين فى الدفع بإجمالى مستحقات وصلت إلى 170 مليون جنيهًا.