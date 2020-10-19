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جهود الداخلية خلال 24 ساعة.. كشف لغز اختفاء فتاة.. حقيقة اختفاء الأطفال من المنوفية.. وإحباط محاولة الاستيلاء على سولار من خطوط بترول السويس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:58 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
حقيقة تداول منشور على فيسبوك بشأن خطف الأطفال في المنوفية
حقيقة اختطاف فتاة بالمنوفية
فتاة وشقيقتها يمارسان الدعارة في الإسكندرية
ضبط 80 طن سولار بحوزة شخصين قاما بسرقتها من أحد خطوط البترول بالسويس


كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن التحذير من قيام بعض سائقي مركبات التوك توك بخطف الأطفال، والإشارة إلى محاولة سائقي توك توك خطف طفل وطفلة من والدتهما بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن الواقعة لا تعدو كونها حدوث مشادة كلامية بين (ربة منزل وسائق مركبة "توك توك" – مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) وباستدعائهما أقرا بأن ما نشر عار تمامًا من الصحة، وأن ما حدث لا يتعدى سوى مشادة كلامية بينهما، بسبب الاختلاف على قيمة الأجرة حال تواجدهما بدائرة القسم.

وأمكن تحديد المسئولة عن المجموعة التى قامت بتداول المنشور المشار إليه، وباستدعائها وسؤالها قررت بتحرير المنشور المنوه عنه دون سند من الحقيقة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة اختلاق واقعة تعرض فتاة بالمنوفية للاختطاف والترويج للادعاء عبر الفيسبوك.

وتبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين بغياب "كريمته – طالبة – تبلغ من العمر 17 عامًا" عن المنزل عقب ذهابها لأحد الدروس.

وفى وقت لاحق تداول منشور بصفحة شقيقة المتغيبة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن استقلال المتغيبة لسيارة أجرة تاكسى وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة إختطاف .

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت بإستقلال مركبة "توك توك" وليس سيارة أجرة "تاكسى" بالقرب من مسكنها قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم قامت بإستقلال سيارة "ميكروباص"، بإتجاه مدينة قويسنا، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر كلٍ من "الغائبة، شقيقتها، والدهما" وقرروا بعودة المذكورة من الغياب وأنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه .

وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الاجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة المتغيبة، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من المتغيبة نفسها .

وبمواجهة المتغيبة أقرت أنها كانت طرف صديقتها بمدينة قويسنا ، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة (تاكسى) وتعرضها لمحاولة اختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها، وبسؤال والدها أقر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى غياب كريمته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة لاختلاق الواقعة والترويج لها .

ومن ناحيه اخرى واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى وتحت ستار الزواج العرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، وإستهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتبين أنها (بدون عمل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وضبط بصحبتها (شقيقتها).

وبمواجهتهما أقرتا بإعتيادهما ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة المشار إليها، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطها المؤثم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .

ومن ناحيه اخرى تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، من ضبط شخصين عاطل – سائق، وذلك حال خروجهما من إحدى المدقات الجبلية مستقلين سيارة نقل قيادة الثانى محملة بكميات من المواد البترولية بلغ إجماليها (80 طن سولار) .

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتحصل على حمولة السيارة من خط أنابيب البترول الممتد بالمنطقة الجبلية.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد لملاحظة الحالة الأمنية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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