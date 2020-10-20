تعرف على ضوابط الصمت بانتخابات النواب لمرشحي المرحلة الأولى

بدأ الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردي والقائمة، صباح اليوم الاثنين، طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرشحين محظور عليهم خلال فترة الصمت الانتخابي، ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك المواطنين فرصة اختيار من يمثلهم بعد أن عرض المرشحون برامجهم.





ويلتزم المرشحون خلال تلك الفترة بالتوقف تماما عن الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها، ويحظر القانون على المرشحين عمل دعاية لأنفسهم فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية أو غير ذلك من وسائل الدعاية خلال تلك الفترة.





وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.



