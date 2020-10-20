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تعليم

مدرسة النور للمكفوفين تسلم الطلاب الكتب المطبوعة بطريقة برايل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
كتب برايل
كتب برايل
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ياســـمين بدوي
أعلنت مدرسة النور للمكفوفين في الدقي، أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء في تسليم الكتب المطبوعة بطريقة برايل للمرحلة الابتدائية (من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي).

كما أكدت مدرسة النور للمكفوفين في الدقي، أنه سيبدأ اليوم أيضا تسليم كتب برايل لطلاب المرحلة الإعدادية من الصف الاول الي الصف الثالث، وكذلك تخلفات الصفوف الاولي (من الصف الأول الي الصف الثالث الابتدائي).

وقالت مدرسة النور للمكفوفين في رسالة للأهالي : نرجو التزام أولياء الأمور بالاجراءات الاحترازية، عند استلام الكتب اليوم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم بالفعل إصدار تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب الدراسية، دون أي شرط أو تمييز، وعدم ربط تسليمها بدفع المصروفات المدرسية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة.

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من توريد الكتب الدراسية تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، ويصل عدد الكتب المدرسية التي تؤلفها الوزارة وتقوم بطباعتها بجميع مراحل التعليم العام والفني إلى 177 مليون نسخة.

وقد بدأت الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ومن المقرر أن تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)

و  تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021

ومن المقرر أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 ، بينما تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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