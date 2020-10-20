مدرسة النور للمكفوفين تسلم الطلاب الكتب المطبوعة بطريقة برايل

أعلنت مدرسة النور للمكفوفين في الدقي، أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء في تسليم الكتب المطبوعة بطريقة برايل للمرحلة الابتدائية (من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي).





كما أكدت مدرسة النور للمكفوفين في الدقي، أنه سيبدأ اليوم أيضا تسليم كتب برايل لطلاب المرحلة الإعدادية من الصف الاول الي الصف الثالث، وكذلك تخلفات الصفوف الاولي (من الصف الأول الي الصف الثالث الابتدائي).





وقالت مدرسة النور للمكفوفين في رسالة للأهالي : نرجو التزام أولياء الأمور بالاجراءات الاحترازية، عند استلام الكتب اليوم .



