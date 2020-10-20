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حوادث

بينها 1625 مخالفة سرعة زائدة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4109 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1625 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و174 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و29 مخالفة شروط الترخيص، و21 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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