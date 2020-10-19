الإعلان خلال أسابيع .. وزيري: طبقة ذهبية على مومياوات كشف سقارة ورئيس الوزراء أثنى على عملنا

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كشف أثري في سقارة، إنه تم اكتشاف بئر سادس في سقارة عمقه 10 متر وفي نهايته فتحة بها مجموعة توابيت وتماثيل في منتهى الروعة من حيث النقوش والالوان على الرغم من مرور 2500 عام عليها. الأمينالعام للمجلسالأعلىأثري

وأضاف مصطفى وزيري في تصريحات تليفزيونية، :" لأول مرة يتفقد رئيس وزراء مصر كشف أثري وينزل البئر الأثري بحبل واثنى رئيس الوزراء على عمل البعثة المصرية واكتشافاتها التي بدات من 2018 وحتى الان ".





وتابع مصطفى وزيري:" على الرغم من وجود 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر منذ 10 سنوات ولكن البعثات المصرية التابعة لوزارة السياحة والاثار حققت اكتشافات اثرية كثيرة وكان لها السبق على مستوى الجمهورية في الاكتشافات الاثرية".





وأكمل مصطفى وزيري:" الاكتشافات الأثرية المصرية الاخيرة تتوجه إلى المتاحف التي سيتم افتتاحها في المستقبل القريب ".



