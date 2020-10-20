ضبط 1,07 طن كبدة ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1,07 طن كبدة ولحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.



