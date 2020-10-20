AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 1,07 طن كبدة ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بالمنوفية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1,07 طن كبدة ولحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 2.400 طن زيت طعام فاسد بالشرقية

ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالعاشر من رمضان

ضبط كمامات مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالاسكندرية

مجهولة المصدر.. ضبط 6,95 طن جبن داخل مصنع بالشرقية

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 47 ألف عبوة بسكويت مجهولة المصدر بالشرقية

ترشيحاتنا

شطة يكشف موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى دوري الأبطال

فوائد عصير البصل مع الليمون .. واستخدامات مذهلة

والد ضحية السرعة الزائدة بحدائق الأهرام يكشف تفاصيل حادث وفاة ابنه.. فيديو

مفاجأة.. أحد لاعبي الزمالك بادَلَ قميصه مع أنس جبرون المصاب بكورونا.. شاهد

زيادة في المرتبات والمعاشات.. وزير المالية: وضعنا كان هيبقى صعب لولا الإصلاح الاقتصادي

انهيار موقف برج تجاري بالسعودية.. وانتشال عامل من تحت الأنقاض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل

فى عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية لـ كريم فهمي ودانيا البناوي