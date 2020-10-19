تعرف على خريطة عمل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومبادرة مصر بلا غرقى





وتقام بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة والمياة المفتوحة المرحلة الثانية للأعمار (15-17 - 19 سنة - عمومي) بحمام سباحة المدينة الرياضية بشرم الشيخ وخليج شرم الميه خلال الفترة من 11 نوفمبر المقبل وحتى 15 من نفس الشهر.







وعلى صعيد آخر نجح الاتحاد المصري للغوص والانقاذ في تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينس ريكورد العالمية لأكبر كلمة سلام فى العالم تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أرض مدينة الإسماعيلية الشهر الماضي.







كما تبنى الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي إطلاق مبادرة مصر بلا غرقى تحت رعاية معالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خاصة وأن هذه المبادرة تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية التى تهتم بكل مايخص صحه وأمن المواطن المصري.





يستعد الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي لتنظيم بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة والمياة المفتوحة للموسم الرياضى 2020/2021 طبقا للمواعيد الأتية :- للمراحل السنية (11-12-13 سنه ) بحمام سباحة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بالإسكندرية ومركز تدريب المنتخبات بالإسكندرية خلال الفترة من 4 نوفمبر وحتى 8 من نفس الشهر.