AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 2.6 طن سكر مجهول المصدر في حملات تموينية بالشرقية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
سكر
سكر
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2,6 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 2.400 طن زيت طعام فاسد بالشرقية

ضبط أطنان من الأرز المغشوش في حملات تموينية بالشرقية

ضبط 33 طن فول فاسد داخل مخزن بالمنيا

ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

ضبط أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

ضبط كمامات مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالاسكندرية

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوضح حقيقة اختلاس 30 مليون من خزينة الزمالك.. فيديو

بفيديو من داخل الطائرة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا | شاهد

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. زميلتها أنهت مستقبلها بـ مادة سامة

كيف ترى رسول الله في المنام؟.. بـ4 آيات قرآنية فقط اقرأها 70 مرة

كما انفرد صدى البلد .. محمود محيي الدين مديرًا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وعضوًا بمجلس إدارته

بعد تصديق السيسي.. توحيد إجراءات 4 ضرائب بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عقوبة استخدام طائرات الدرون drone camera في السعودية .. صور

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل