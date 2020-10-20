ضبط 2.6 طن سكر مجهول المصدر في حملات تموينية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.









أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2,6 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.







