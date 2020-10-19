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وائل الإبراشي: أسامة هيكل جاء لمواجهة الإعلام المعادي وتحول إلى بطل في قنوات الإخوان.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:58 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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إبراهيم القادري
هاجم الإعلامى وائل الإبراشى، أسامة وزير الإعلام بسبب تصريحاته التي تم تداولها إعلاميا خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن أسامة هيكل جاء على رأس حقيبة وزارة الإعلام من أجل مواجهة القنوات المعادية لمصر، وعلى رأسها منابر الإخوان وقناة الجزيرة، ولكنه تحول إلى بطل على هذه الشاشات التي تعمل على إشعال الفتن، وهذا تناقض كبير في المشهد.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أحد أن يحكم على انتماء وزير الإعلام ولكن تصريحاته الأخيرة تخدم مخططات الإخوان، متابعا: "تحول إلى حليف وصديق للإعلام المعادى سواء عن قصد أو بدون قصد، وفجأة وخلال الساعات تحول إلى بطل عند قنوات الإخوان وقناة الجزيرة وأصبح رمزًا لقضية جديدة ".

وأشار إلى أن الإعلام المعادى، الذى يعمل على هدم الدولة المصرية بتمويل قطرى تركى، استغل أزمة وزير الإعلام أسامة هيكل، بعدما أصبح على خصومة مع إعلام الدولة، وتحول إلى رمز لجماعة الإخوان.

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