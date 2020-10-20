الأكبر فى الدلتا وبطاقة 360 سرير بينهم 45 للحالات الحرجة.. مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجامعي حلم يتحقق في عهد السيسي

-مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجامعي حلم يتحقق في عهد السيسي

- إنشاء أكبر مستشفى للطوارئ بالدلتا

- تقع المستشفى داخل حرم جامعة كفرالشيخ على مساحة 4800 متر مربع

- يتكون مستشفى الطوارئ الجديد من طابق أرضي بالإضافة إلى 8 طوابق متكررة

- المستشفى يضم 360 سريرًا من بينهم 45 سرير طوارئ









يومًا تلو الآخر، يزدهر القطاع الطبي في محافظة كفر الشيخ، الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض محافظة الأمل والمستقبل، فخلال العام الحالي جرى تشغيل العديد من المستشفيات المجهزة وفقًا لأحدث المواصفات الطبية، منها مستشفى بلطيم النموذجي، الذي يُعد حائط صد منيع لمحاربة فيروس كورونا المستجد.





ولا تتوقف الإنجازات في القطاع الطبي عند هذا الحد بل تنمو وتزدهر، فمازالت الحكومة تسابق الزمن، للانتهاء من إنشاء أكبر مستشفى للطوارئ بالدلتا، والذي يُعد إضافة كبيرة للمدينة الطبية التي تعكف الجامعة على إنشائها، لخدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، وتخفيف العبء على مستشفيات الطوارئ الجامعية المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.





ويعتبر هذا المشروع، الذي زاره الشهر الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، من المشروعات الطبية ذات الأهمية الكبرى لحاجة أبناء كفر الشيخ إلى هذه الخدمة الطبية، ليُساهم في تحسين أداء الخدمة الصحية والطبية جنبًا إلى جنب المستشفى الجامعي الذي دخل الخدمة منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف.





ويُعد مشروع إنشاء مستشفى للطوارئ بجامعة كفر الشيخ، إنجازًا جديدًا، طال انتظاره منذ سنوات طويلة، وتحقق بفضل الله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقع هذا المستشفى داخل الحرم الجامعي، على مساحة 4800 متر مربع.





ويتكون مستشفى الطوارئ الجديد من طابق أرضي بالإضافة إلى 8 طوابق متكررة، ووضع حجر أساسه في عهد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة السابق، وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وقيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب.





يقول الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المستشفى يضم 360 سريرًا من بينهم 45 سرير طوارئ، و160 سرير إقامة و42 سرير عناية مركزة، و30 حضانًا، و12 سرير غسيل كلوي، مضيفًا أن المستشفى يضم – أيضًا – 14 غرفة عمليات صغرى وكبرى، إضافة إلى أقسام التحاليل والأشعات الطبية.

وتابع، رئيس جامعة كفر الشيخ، قائلًا، ويضم المستشفى 4 قاعات محاضرات علمية بسعة 160 شخصًا، وقسم خاص للعلاج الطبيعي والتأهيل على مساحة 600 متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيجرى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.





وأكد رئيس الجامعة، أن هذا المستشفى يعد إضافة كبيرة للمدينة الطبية بالجامعة مع مركز الأورام الجديد الجاري إنشاؤه حاليًا على مساحة 2200 متر مربع، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي الجديد الذي يُساهم في تحسين المنظومة الطبية والصحية بالمحافظة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع صحة المواطن والاهتمام بها على رأس الأولويات.





وخلال زيارته الأخيرة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المخطط أن يكون مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ بعد تنفيذه أكبر مستشفى للطوارئ في منطقة الدلتا، والتي من شأنها أن تكون إضافة كبيرة للمدينة الطبية الجاري تنفيذها بالجامعة؛ وذلك من أجل خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، وكذلك لتخفيف العبء عن مستشفيات الطوارئ الجامعية الأخرى المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.



