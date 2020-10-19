حققنا نموا وليس انكماشا.. وزير المالية: صندوق النقد رفع توقعات معدلات النمو في مصر لـ 3.5%

قال محمد معيط وزير المالية ، إن المؤسسات الدولية العالمية لا تستطيع مجاملة أي دولة فيما يتعلق بقوة اقتصاد الدول، ومصر الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو، وباقي الدول حققت انكماشا بالسالب في معدلات النمو خلال جائحة كورونا.





وأضاف "معيط"، في تصريحات تليفزيونية، "بدأنا مناقشات منذ 4 أشهر مع صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مصر تحقق معدل نمو 2% ولكن توقعاتنا وصلت لتحقيق معدل نمو 3.8%، وعندما راجع صندوق النقد للبيانات عدل التقديرات لمعدلات النمو في مصر ورفع متوقعات معدات النمو لـ 3.5%، ومصر حققت 3.57% معدل نمو".





وتابع وزير المالية "الانضباط الذي حدث في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية؛ مكننا من اكتساب احترام المؤسسات الدولية العالمية".





وأكد "المستثمر الأجنبي يضخ استثمارات في أي دولة ويضمن استرداد العائد من تلك الاستثمارات"، مضيفا "الإصلاح الاقتصادي في مصر سانده الشعب والمؤسسات الدولية تعترف بانضباط مصر".





ولفت إلى أن "الدولة بها ثبات واستقرار في أسعار السلع، ولم يتدهور الجنيه المصري، ولم يرتفع معدل التضخم في مصر، وهناك توافر في المستلزمات الطبية في ظل قمة أزمة كورونا في مصر".





ونوه بأن "اقتصاد مصر استمر ولم يتوقف خلال أزمة كورونا وكانت هناك حالة تخوف بين المصريين من اختفاء السلع والمستلزمات الطبية ولكن السلع لم تختفِ وكانت متوفرة".



