حكم من يتذوق الأكل قبل الشراء من المحل.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو جزاء من يتذوق أي أكل قبل الشراء؟





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هذه من الأشياء البسيطة، فالبعض يذهب للشراء وقبل أن يشتري يتذوق جزءا مما يشتريه منوها أن هذه من الأمور المعفو عنها.





وأضاف، أن البائع قد يأذن بمثل هذا الأمر فمثلا من يبيع اللب قد يسمح للمشتري أن يتذوق حبة أو حبتين، ولكن على المشتري ألا يكون قد ذهب للمحل لأمر التذوق فقط دون الشراء فهنا عليه إثم.





وتابع: نية الشراء لابد ان تكون موجودة مسبقة قبل هذا التذوق، وعلى المشتري ان يستئذن من البائع في التذوق قبل فعله هذا خاصة إن كان يعلم أنه لا يسمح بذلك.