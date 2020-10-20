AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم من يتذوق الأكل قبل الشراء من المحل.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
حكم من يتذوق الأكل
حكم من يتذوق الأكل قبل الشراء من المحل.. دار الإفتاء تجيب
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو جزاء من يتذوق أي أكل قبل الشراء؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هذه من الأشياء البسيطة، فالبعض يذهب للشراء وقبل أن يشتري يتذوق جزءا مما يشتريه منوها أن هذه من الأمور المعفو عنها.

وأضاف، أن البائع قد يأذن بمثل هذا الأمر فمثلا من يبيع اللب قد يسمح للمشتري أن يتذوق حبة أو حبتين، ولكن على المشتري ألا يكون قد ذهب للمحل لأمر التذوق فقط دون الشراء فهنا عليه إثم.

وتابع: نية الشراء لابد ان تكون موجودة مسبقة قبل هذا التذوق، وعلى المشتري ان يستئذن من البائع في التذوق قبل فعله هذا خاصة إن كان يعلم أنه لا يسمح بذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند بيع سيارتك على الإنترنت

لو تعرضت للنصب على الإنترنت| شاهد.. رئيس حماية المستهلك بيقولك إزاي تجيب حقك

حكم الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

حكم تذوق الطعام قبل الشراء .. مستشار المفتي يوضح

ترشيحاتنا

بفيديو جديد من نيويورك.. شاهد أحدث ظهور لـ تركي آل الشيخ عبر إنستجرام

فيديوجراف.. لقطات من مصنع فايزر للأدوية تبعث الأمل للعالم

فى ذكرى ميلادها .. أرقام غير متوقعة فى حياة ليلى فوزى

بعد انتهاء خلافهما..عمر كمال لـ باسم سمرة: هاغني في مسلسلك اللي جاي

طلب عاجل من رئيس حكومة العراق من المستشارة الألمانية

مصابة بالسعار.. ثعالب متوحشة تهاجم المواطنين والماشية في الوادي الجديد.. تفاصيل

AdvertisementS

مفاجأة بـ الهرم الأكبر.. علماء آثار يكشفون أمرا في بنائه يسبب حيرتهم

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. تعرف على حفيدتها الفنانة المعروفة

بث مباشر.. حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بحضورالرئيس السيسي

تعرف على الشرط الوحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

رسميا.. الرجاء المغربي يطلب تأجيل مباراته أمام الزمالك بنصف نهائي أبطال إفريقيا

قلبت السوشيال ميديا برقصتها .. أول تعليق لـ لورديانة البرازيلية

هل تم تشميع خزينة نادي الزمالك؟.. مرتضى منصور يكشف الحقيقة

من اليوم وليست على القاهرة.. موجة غير مستقرة وأمطار تشهدها البلاد 6 أيام

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها؟

بلاش الشناوي.. نبيل الحلفاوي يطالب بتجهيز علي لطفى لحراسة مرمى الأهلي أمام الوداد

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. والنصر يحسم مصير أحمد موسى

شوبير يصدم جماهير الأهلى بسبب كهربا ويحسم مصير الشناوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينج روفر صاحبة المهام الشاقة تحتفل بعيدها الـ50

حفل عيد ميلاد يتسبب في إصابة 37 شخصًا بـ كورونا و300 آخرين بالحجر الصحي في نيويورك

لكزس LC500 بتعديلات جديدة أكثر شراسة..صور