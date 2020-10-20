14 ألفا و701 طالب في 9 مدارس عسكرية في محافظة بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا لمناقشة جاهزية المدارس العسكرية، خاصة بعد تحويل 3 مدارس تعليم فني لمدارس عسكرية ليصبح عدد المدارس العسكرية إلى 9 مدارس على مستوى المحافظة .





وذلك في حضور: العقيد وفقي سعد المستشار العسكري لمحافظة بني سويف ،والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وقادة التربية العسكرية ومديري المدارس العسكرية ومديري إدارات التعليم المعنيين .





وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف على أهمية إدراج الثقافة العسكرية داخل المدارس ، والتي تتسم بالوطنية والالتزام والاجتهاد والمثابرة في مواجهة الصعاب والتحديات والإدارة المناسبة لإدارة الأزمات الطارئة ، معربا عن سعادته الكبيرة بوجود 9 مدارس عسكرية بالمحافظة ، ومشيرا إلى أن دخول عدد من المدارس الفنية بجانب مدارس التعليم العام يمثل إضافة نوعية ، خاصة مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني والنهوض به .





وأثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من قبل مكتب المستشار العسكري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، الذي أثمر عن تجهيز 3 مدارس أخرى ، والذي يأتي في إطار تعاون كافة مؤسسات الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030 ، والتي من أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة .





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ناقش الاجتماع المحافظ الاستعدادات الخاصة بجاهزية المدارس العسكرية القائمة وتوفير كافة متطلباتها ودعمها بما تحتاجه خاصة فيما يتعلق بتجهيز مواقع الرماية والمستلزمات المطلوبة من الزي العسكري وأماكن التدريب والشاشات التعليمية والفصول وحجرات القيادة وساري العلم وغيرها،فضلا عن مراجعة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها وأثمرت عن تحويل 3 مدارس فنية بمدينتي بني سويف وببا إلى مدارس عسكرية مع بداية العام الدراسي 2020/2021 الذي انطلق مطلع الأسبوع الحالي .





وبدورها أشارت وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف إلى المدارس العسكرية التسعة وهم مدارس : الشهيد نورالدين ث بنين،إهاب إسماعيل ث بنين، الشهيد كمال طعمة ث بنين،والثانوية الكهربائية والثانوية الميكانيكية بمدينة بني سويف والفشن الصناعية ،بجانب المدارس الثلاثة التي تم تحويلها هذا العام وهم : ناصرا الزراعية بنين ، وباروط الصناعية ، ومدرسة ببا الزراعية) ، منوهة بأن إجمالي عدد الطلاب المدارس العسكرية يبلغ 14701 طالبًا بواقع 2309 طالبًا في مدارس الثانوي العام و12392 طالبا بالمدارس الفنية،مشيرة إلى أنه يتم تدريس مادة التربية العسكرية من خلال الحصص "نظري وعملي" كما يتم إجراء امتحانات بنوعيها لسنوات النقل والشهادات ، وتعد مادة نجاح أو رسوب .





وفي نهاية الاجتماع رحب الدكتور محافظ بني سويف بمقترح وكيلة وزارة التربية والتعليم بمقترح تحويل المدرسة الفنية بنات ببني سويف،لتكون أول مدرسة عسكرية ثانوية فنية للبنات على مستوى الجمهورية،والتي سيتم من خلالها تدريب الطالبات على فنون وأساليب التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة ، وتقديم ما يلزم من مجهودات لخدمة الوطن مثل التمريض ، حيث وعد بمخاطبة الجهة المعنية.



