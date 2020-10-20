إزاي جوزك يرجع لك تاني بعد النزوة والتعدد .. صابرين جابر تجيب

قالت الكاتبة الروائية صابرين جابر، إن النزوة لدى الرجل هي عابرة ومدتها قصيرة، أما الخيانة فمدتها طويلة تتمثل في دخول الرجل في علاقة قوية ممتدة مع امرأة أخرى.





وأشارت «جابر»، خلال حوارها مع رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن في مثل تلك الحالة لا يوجد حل سوى الطلاق؛ منوهة أن طبع الرجل متعدد العلاقات، أما المرأة فهي متسامحة، لأنها على علم بأن الرجل يفكر كثيرًا في المرأة، ويريد أن يشعر بان هناك رغبة فيه من قبل الطرف الآخر.





وأوضحت أن الرجل دائمًا عدما يشاهد زوجته غير مهتمة بنفسها يبدأ في النظر إلى المرأة في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي التي أتاحت سهول الدخول في علاقات لدى الرجل، مشيرًا إلى أن الكثير من الرجال تدخل في العلاقات من أجل التجديد وليس من أجل الخيانة.



