أيمن عبدالعزيز: طارق حامد نسخة مكررة مني ‏

قال أيمن عبدالعزيز، نجم خط وسط الزمالك السابق، إن طارق حامد ، ‏نجم الفريق الأبيض الحالي يذكره كثيرًا بنفسه.‏





وأضاف أيمن عبدالعزيز خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي "، مع أحمد جمال على ‏شاشة "الزمالك"، قائلا: "طارق نسخة مكررة مني، وأحبه كثيرًا على المستوى ‏الشخصي، وأرى فيه نفسي حينما كنت لاعبًا".‏





وواصل: "طارق حامد لاعب قيادي للغاية، كذلك الثلاثي شيكابالا وجنش ‏وحازم إمام يستطيعون لم شمل الفريق دائمًا، خاصةً قبل المواجهات ‏الكبرى".‏





و كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.





حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .





وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .