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بين الناس

أهالي قرية شيبة النكاريه بالزقازيق يطالبون بصيانة محطة القطار

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
يعاني أهالي قرية شيبة النكاريه التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ، من سوء صيانة محطة القطار التي تعد من أكبر المشاكل في القرية، وتهدد بأن يفقد الكثيرون حياتهم على قضبان القطار .

يقول مراد عبدالشكور محمد صقر في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"   : نعانى من سوء صيانة محطة  القطار، بالإضافة إلى بعد المسافة بين القطار والرصيف أي مايقرب من 3 درجات مما سبب الكثير من الحوادث .

للتواصل مع القارئ
01113334159
01551405376
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  ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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