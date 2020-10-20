أهالي قرية شيبة النكاريه بالزقازيق يطالبون بصيانة محطة القطار

يعاني أهالي قرية شيبة النكاريه التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ، من سوء صيانة محطة القطار التي تعد من أكبر المشاكل في القرية، وتهدد بأن يفقد الكثيرون حياتهم على قضبان القطار .





يقول مراد عبدالشكور محمد صقر في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من سوء صيانة محطة القطار، بالإضافة إلى بعد المسافة بين القطار والرصيف أي مايقرب من 3 درجات مما سبب الكثير من الحوادث .





للتواصل مع القارئ

01113334159

01551405376

أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



