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فن

في الليل.. نوران أبو طالب تطلق أجدد أغانيها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
نوران أبو طالب
نوران أبو طالب
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سعيد فراج
أطلقت المطربة نوران أبو طالب أجدد أعمالها الغنائية، بعنوان "في الليل" على طريقة الفيديو كليب. 

وتدشن "نوران" عبر هذه الأغنية؛ انطلاقة فنية جديدة في مشوارها، باعتبارها أول كليب رسمي تطلقه، رغم تقديمها عدة أغاني في مسيرتها الممتدة لأكثر من 3 سنوات. 

وتأتي الأغنية، بعد بضعة أشهر من آخر أغانيها، "دون أحلامك"، وبعد قرابة العام ونصف من تقديمها أغنية "فوازير"، تتر مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب،  وخاضت خلاله أولى تجاربها في عالم التمثيل. 

نوران أبو طالب، مغنية مصرية، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ 3 أعوام، بعد قرارها التركيز على مسيرتها الفنية رغم دراستها للقانون الدولي. 

ونشأت نوران، منذ طفولتها في بيت محب للموسيقى والفنون فوالدتها مغنية أوبرا، وتمزج نوران في موسيقاها بين روح الموسيقى الشرقية والعربية المعاصرة وبين عدة ألوان موسيقية غربية وعالمية،  وتضم فرقتها الموسيقية، عازف الجيتار سامر جورج، وعازف الإيقاعات هاني بدير، مع كلارينيت مصطفى سعيد وبيانو جورج نبيل وقانون أحمد امري ودرامز مروان ذكي.

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