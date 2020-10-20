جراح دخل بمشرط.. وزير النقل: أنشأنا الكباري وألغينا الإشارات الرباعية لحل مشكلة الزحام

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه نتيجة العشوائية في عدم حوكمة تطبيق اشتراطات البناء؛ وجدنا أن هناك مباني مكونة من 14 طابقا، وبالتالي يزيد عدد قاطنيها، وتزيد عدد السيارات الخاصة بهم؛ بما يشكل مشكلة في حركة المرور .
وأضاف كامل الوزير في تصريحات تليفزيونية، :" مدينة نصر لا يوجد بها جراج في بدروم العقارات، والإشارات الرباعية لا تجدي نفعا في مصر؛ بسبب الزحام الشديد وكثافات المرور، ولجأنا إلى حل الكباري التي تلغي التقاطعات ".
وأوضح كامل الوزير :" هناك جرَّاح دخل بمشرط؛ من أجل حل مشكلة الزحام في مصر، عن طريق إنشاء الكباري وإلغاء الدوران للخلف ".
وأكمل كامل الوزير:" هناك مبادرة من الرئيس السيسي لرصف كل الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، ونحتاج إلى 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق داخل القرى والمراكز ".
ونوه كامل الوزير:" الرئيس السيسي صدق على 2 مليار جنيه للبدء في هذا الملف وبدأنا في رصف الطرق الداخلية للقرى والمراكز".