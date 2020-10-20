جراح دخل بمشرط.. وزير النقل: أنشأنا الكباري وألغينا الإشارات الرباعية لحل مشكلة الزحام

، وتزيد عدد السيارات الخاصة بهم؛ بما يشكل مشكلة في حركة المرور . قال كامل الوزير وزير النقل ، إنه نتيجة العشوائية في عدم حوكمة تطبيق اشتراطات البناء؛ وجدنا أن هناك مباني مكونة من 14 طابقا، وبالتالي يزيد عدد قاطنيها





وأضاف كامل الوزير في تصريحات تليفزيونية، :" مدينة نصر لا يوجد بها جراج في بدروم العقارات ، والإشارات الرباعية لا تجدي نفعا في مصر؛ بسبب الزحام الشديد وكثافات المرور ، ولجأنا إلى حل الكباري التي تلغي التقاطعات ".





وأوضح كامل الوزير :" هناك جرَّاح دخل بمشرط؛ من أجل حل مشكلة الزحام في مصر، عن طريق إنشاء الكباري وإلغاء الدوران للخلف ".





وأكمل كامل الوزير:" هناك مبادرة من الرئيس السيسي لرصف كل الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، ونحتاج إلى 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق داخل القرى والمراكز ".





ونوه كامل الوزير:" الرئيس السيسي صدق على 2 مليار جنيه للبدء في هذا الملف وبدأنا في رصف الطرق الداخلية للقرى والمراكز".