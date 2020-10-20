مشهد الضرب كان حقيقيا.. سارة التونسي: رفضت مسلسل 100 وش في البداية.. فيديو

في البداية؛





وأضافت التونسي خلال لقاء لها ببرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنه عندما عرض عليَّ "100 وش" كان لا يزال في مرحلة الكتابة ، ولم أكن أستوعبه ، ولم أعلم حجم الدور ، مشيرة إلى أنني كنت أرغب أن أظهر في أغلب الحلقات.





وتابعت النجمة سارة التونسى ، "عملت الدور وكان مختلفا بشكل كبير عن ليالينا 80 ، وكان يجب أن أقوم بالفصل بين الدورين؛ لأنهما كانا مختلفين تماما ، مؤكدة أن "100 وش" كان دوري فيه كـ"مُحِبَّة للأموال بشكل كبير".





وأشارت التونسي إلى أن مشهد الخناقة الذي كان بيني وبين زوجي، وأصبح رقم 1 على مواقع التواصل الإجتماعي وأحدث ضجة كبيرة ؛ بسبب مصداقية المشهد.





ونوهت سارة التونسي إلى أن مشهد الخناقة كان حقيقيا، وأنني شعرت بوجع شديد في جسدي وقمنا بتصوير المشهد، ولم يكن يرغب أن يقوم بالضرب إلا انني أكدت له خلال التصوير أن يقوم بضربي.

قالت النجمة سارة التونسي، إنني رفضت دوري في مسلسل "100 وش"لأنني كنت أقوم بتصوير "ليالينا 80"، وكنت متواجدة في دور البطولة خلال هذا العمل.