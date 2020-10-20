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توك شو

محمد العبار: المستثمرون تعلموا كيف يديرون مؤسساتهم بعد أزمة كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
محمد العبار
محمد العبار
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قسم التوك شو
توقع  رجل الأعمال محمد العبار رئيس  شركة  إعمار العقارية أن تتأثر أرباح شركته هذا العام على إثر جائحة كورونا قائلًا: "أرباح شركة إعمار ستتأثر خلال العام الحالي؛ فبالرغم من أن هناك تحسنا في أرباح الشركة أكثر من توقعاتنا لكن مازال هناك فارق بين السنوات الماضية لكن نتوقع تراجع أرباح الشركة بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 35%".

وكشف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي  عبر برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة "ON" أن شركته تضم نحو 180 ألف موظف  وأن أزمة كورونا دفعت شركته لايقاف بعض المشروعات التي صاحب بدايتها  أزمة فيروس كوفيد 19   وتابع قائلًا: "اتخذنا بعض الإجراءات الأخرى مثل خفض رواتب كبار الموظفين بالشركة بنسبة 50% وأنا أيضًا أوقفت راتبي بالكامل في بداية أزمة فيروس كورونا  لكننا الان عاودنا رفع  الرواتب إلي 80% وأتوقع أن تظل هكذا لفترة   وقمنا بإغلاق  مطاعم لمدة شهر ونصف يعمل بها 15 ألف موظف".

لكن العبار عاد وعرج على الدروس المستفادة  من أزمة جائحة " كورونا   قائلًا " جميع المستثمرين تعلموا كيف يديرون مؤسساتهم ؟ و الشيخ محمد بن راشد علمني أن الدنيا ليست ليلا  دائما او نهارا دائما حيث انه  علمني  إدارة المؤسسات في الأيام الصعبة والأيام السهلة ".

وأكمل قائلًا " كورونا ذكَّرت المستثمرين بأن هناك أوقاتا صعبة تمر عليهم ..و في وقت الكورونا كنت اسأل : أين الرجال الذين يواجهون الأزمة؟ "، وطالب العبار المستثمرين بضرورة  مراجعة عمليات الشركات وميزانياتها بشكل أفضل. 

 واستطرد قائلًا " المغرب والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في ربحية استثمارات إعمار ".

 وكشف العبار عن أن شركته أوقفت مشروعاتها في سوريا بسبب الظروف الراهنة  مشيرًا إلى أن ثمة أسواق  تتمتع بفرص إستثمارية جيدة مثل باكستان التي وصف سوقها العقاري بالجيد، قائلًا " باكستان سوق جيد للاستثمار العقاري".

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