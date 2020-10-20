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رياضة

أحمد حسن: فوز الأهلي والزمالك في المغرب أداء مشرف للكرة المصرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:20 ص
أحمد حسن نجم مصر
أحمد حسن نجم مصر السابق
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حسام الحارتي
أبدى أحمد حسن نجم مصر السابق، سعادته بالأداء الذي قدمه الأهلي والزمالك في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أحمد حسن، خلال لقائه على برنامج "ملعب أون تايم" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أداء مشرف للكرة المصرية، ونتمنى أيضًا أن يحقق بيراميدز نتيجة إيجابية في مباراته أمام حوريا الغيني، في نصف نهائي الكونفدرالية، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء".

وتابع: "بالتأكيد جميعًا لم نكن نتوقع نتيجة مباريات ذهاب نصف النهائي، لكن الأهلي فاجأنا بقوة شخصيته".

وواصل: "القطبان وضعا قدمًا في النهائي، الأهلي قدم أداء أظهر فيه قوة شخصية، الزمالك لعب بتكتيك على أعلى مستوى، ترك الرجاء يستحوذ ولكن حافظ على التكتيك".

واختتم تصريحاته: "ما زال هناك شوط ثاني، ولا بد أن يحارب اللاعبين من أجل الوصول للنهائي".

يذكر أن الأهلي سيواجه الوداد المغربي الجمعة المقبل، فيما يلتقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي، مساء السبت المقبل، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة.

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