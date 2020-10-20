ذكاء في التعامل مع عجلة الإنتاج والتنمية خلال كورونا.. خبير اقتصادي يستعرض إنجازات مصر.. فيديو

قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، إن مصر كانت ذكية فى التعامل مع عجلة الإنتاج والتنمية فى ظل أزمة فيروس كورونا .





أوضح رشاد عبده خلال مداخلته على فضائية الحدث اليوم، أن تقسيم الحكومة لقطاعات العمل خلال أزمة كورونا؛ نجح فى استكمال عملية الإنتاج، وجاءت المؤشرات إيجابية، مضيفًا أن تقريرا صدر الشهر الماضى، يفيد بأن أداء العملة المصرية ثاني أفضل أداء على مستوى العالم .





وأضاف الخبير الإقتصادى ، أن صندوق النقد الدولى أشاد بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول العربية ودول شمال إفريقيا التى لديها معدل نمو موجب ،و بلومبرج قالت أن 17 دولة فقط على مستوى العالم هم من لديهم معدل نمو موجب، موضحًا أن معدل النمو فى أمريكا يصل إلى -6.6 ،وفرنسا -7.2 ،واليونان -7.9 والصين 1.2 ومصر موجب 2% أي أن مصر حققت سياسة متوازنة بين عجلة التنمية وجائحة كورونا.





وأشار رشاد عبده، إلى أن مصر فى تشجيعها للإنتاج خفضت سعر الغاز للمنتج من 7 دولار الى 4.5 دولار، وضخ البنك المركزى 20 مليار جنيه للبورصة المصرية فى ظل سقوط كل البورصات على مستوى العالم ،موضحًا أن الحكومة جعلت كل المقترضين لأموال من البنوك أن يقوموا بتسديد أموالهم بدون فوائد لمدة 6 أشهر، وقامت بتأجيل الضرائب العقارية على جميع المؤسسات لمدة 6 أشهر، ومنحت العمالة غير المنتظمة أموال إعانة لمدة 6 أشهر.





ونوه رشاد عبده ، إلى أن الحكومة فى ظل أزمة كورونا أصدرت قرار بمنح الشركات السياحية قروض بفائدة 8% بعد أن كانت 14% حتى تستطيع تطوير نفسها وإقامة بنية تحتية تمهيدأ لفترة ما بعد الكورونا، مشيدًا بأن مصر حققت ثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم بشهادة البنك المركزى وصندوق النقد الدولى وبلومبرج، ومصر اصبحت تشارك فى تصدير مستلزمات الإنتاج بعد أن كانت الصين تصدر وحدها 30 % من إجمالى إنتاج العالم.