رئيس جامعة طنطا: إقبال شديد من الطلبة داخل المدرجات في الفرق الأولى

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن المراجع والكتب متاحة في بنك المعرفة المصري لجميع الطلاب بالمجان، لافتا الى أن المذكرات التي يساء استخدامها واستغلال الطلاب بها ستختفي مع تطور نظام التعليم الهجين خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الدكتور عماد عتمان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن هناك إقبالا شديدا للطلبة داخل المدرجات في الفرق الأولى، لافتًا إلى أن الطلاب سيكون سعداء بقرار تطبيق نظام التعليم الهجين.





وأوضح أن جميع الجامعات تتنافس من أجل مصلحة الطالب والخريج، وتجعله متميز، ونعمل حاليا على عمل كارنيه لتنظيم دخول الطلاب، متابعا: نعمل على قدم وساق في تطوير المستشفيات الجامعية لتصبح جميعها معتمدة على التحول الرقمي، والانتهاء من جزء كبير من هذا التحول بنهاية العام الحالي.