AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة الفيوم: كورونا أجبرنا على استخدام نظام جديد للتعليم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن فيروس كورونا أجبرنا على استخدام نظام جديد للتعليم، بالإضافة إلى تغيير البنية التكنولوجية للجامعة بقيمة 25 مليون جنيه؛ من أجل بدء التعليم الهجين، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد.

وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه تم تقسيم الطلاب إلى قسمين الأول للكليات العملية والكليات الأدبية أو الإنسانية، حيث يحضر طالب الكليات العملية 3 أيام في الأسبوع، أما طالب الكليات الأدبية يحضر يومين فقط.

وأكد أنه كان متخوفا من الكليات النظرية، موضحًا أنه كانت هناك نسبة عالية من النجاح خاصة في الكليات العملية، وأيضا هناك توجه عام بأن تتم جميع الامتحانات والتقييم عن طريق المنصات الإلكترونية.

ونوه إلى أن الاعتماد الكبير على الكتاب الجامعي سيقل كثيرا عن الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هناك عددا من أعضاء التدريس يعتمدون على تسجيل مقرراتهم إلكترونيا وإرسالها للطلبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء أول وحدة للتعليم الإلكتروني بكلية الإعلام لدعم هيئة التدريس والطلاب

تطبيق التعليم الهجين .. هكذا استعدت الجامعات للعام الدراسي الجديد

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الهجين.. واستعدادات ضخمة من الجامعات لتطبيقه

لطلاب الجامعات.. تعرف على التعليم الهجين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. خطة للفحص والطوارئ بالجامعات لمواجهة كورونا.. وشاشات جديدة واستديوهات خاصة بالمحاضرات

جامعة القاهرة تعلن عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على التعليم الهجين.. والكليات تبدأ فى تحويل المقررات من ورقية الى الكترونية

ترشيحاتنا

توقف عن تناوله فورا .. السمسم يصيبك بمرض خطير

نبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه الظهور على قناة الأهلي

هجوم لاذع من الإبراشي على وزير الإعلام: فقد بوصلته وضل الطريق

كيف ترى رسول الله في المنام؟.. بـ4 آيات قرآنية فقط اقرأها 70 مرة

النصر السعودي يحسم مصير أحمد موسى

أحمد شوبير: مش هساعد حد تاني وحزين من زملائي فى الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل

فى عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية لـ كريم فهمي ودانيا البناوي