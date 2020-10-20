رئيس جامعة الفيوم: كورونا أجبرنا على استخدام نظام جديد للتعليم

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن فيروس كورونا أجبرنا على استخدام نظام جديد للتعليم، بالإضافة إلى تغيير البنية التكنولوجية للجامعة بقيمة 25 مليون جنيه؛ من أجل بدء التعليم الهجين، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد.





وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه تم تقسيم الطلاب إلى قسمين الأول للكليات العملية والكليات الأدبية أو الإنسانية، حيث يحضر طالب الكليات العملية 3 أيام في الأسبوع، أما طالب الكليات الأدبية يحضر يومين فقط.





وأكد أنه كان متخوفا من الكليات النظرية، موضحًا أنه كانت هناك نسبة عالية من النجاح خاصة في الكليات العملية، وأيضا هناك توجه عام بأن تتم جميع الامتحانات والتقييم عن طريق المنصات الإلكترونية.





ونوه إلى أن الاعتماد الكبير على الكتاب الجامعي سيقل كثيرا عن الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هناك عددا من أعضاء التدريس يعتمدون على تسجيل مقرراتهم إلكترونيا وإرسالها للطلبة.