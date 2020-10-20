20 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 20 أكتوبر؛ فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس.. لديك روح منفتحة وتعبر عن نفسك بسهولة، وتستطيع أن تعمل بجدية وتجذب إليك الاهتمام بلطفك.





نصيحة:





هذا الوقت مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل أن تقدم عليه.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:





تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:



