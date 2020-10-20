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فريق لـ الغُسل واستخراج تصاريح الدفن.. شركة مصرية تقدم خدمات لـ الموتى| تفاصيل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف أحمد جاب الله مؤسس شركة خدمات الموتى، تفاصيل إنشاء شركة خدمات الموتى، قائلا:"  كنت عايش في امريكا لمدة 16 عاما ورأيت  سهولة تنفيذ إجراءات دفن الموتى هناك".

وقال أحمد جاب الله  في تصريحات تليفزيونية، :"  كنت شغال مهندس في جوجل  ثم فيسبوك وتركت فيسبوك وعدت إلى مصر من أجل تأسيس  شركة خدمات الموتى".

واضاف احمد جاب الله:" قررت تجميع مجموعة من الأصدقاء لتأسيس شركة خدمات الموتى في مصر، وبدأنا في 2018 وقمنا بإعداد دراسات لإجراءات دفن الموتى".

وتابع أحمد جاب الله:"  الهدف الأساسي من الشركة هو إكرام المتوفى وإزالة العبء عن عائلته لكي تتفرغ هي للحزن عليه فقط ".

واكمل احمد جاب الله:"   نهتم بكل شيء بداية من استخراج  أوراق وتصاريح الدفن  ويصل فريق لتغسيل الميت ونجلب سيارة نقل المتوفى، ونحضر مكان العزاء، والصدقة الجارية وكل شيء؟".

وأكد احمد جاب الله:"  هناك شفافية كبيرة في اسعار الخدمات المقدمة لأسر المتوفين، ومتوسط  تكاليف خدمات  الموتى 5 آلاف جنيه".

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