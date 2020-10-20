فريق لـ الغُسل واستخراج تصاريح الدفن.. شركة مصرية تقدم خدمات لـ الموتى| تفاصيل

كشف أحمد جاب الله مؤسس شركة خدمات الموتى، تفاصيل إنشاء شركة خدمات الموتى، قائلا:" كنت عايش في امريكا لمدة 16 عاما ورأيت سهولة تنفيذ إجراءات دفن الموتى هناك".





وقال أحمد جاب الله في تصريحات تليفزيونية، :" كنت شغال مهندس في جوجل ثم فيسبوك وتركت فيسبوك وعدت إلى مصر من أجل تأسيس شركة خدمات الموتى".





واضاف احمد جاب الله:" قررت تجميع مجموعة من الأصدقاء لتأسيس شركة خدمات الموتى في مصر، وبدأنا في 2018 وقمنا بإعداد دراسات لإ جراءات دفن الموتى".





وتابع أحمد جاب الله:" الهدف الأساسي من الشركة هو إكرام المتوفى وإزالة العبء عن عائلته لكي تتفرغ هي للحزن عليه فقط ".





واكمل احمد جاب الله:" نهتم بكل شيء بداية من استخراج أوراق وتصاريح الدفن ويصل فريق لتغسيل الميت ونجلب سيارة نقل المتوفى، ونحضر مكان العزاء، والصدقة الجارية وكل شيء؟".



