أحمد كريمة: السحر جريمة ولا يقلب حقائق الأشياء.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن السحر مذكور في القرآن الكريم كـ"جريمة"، ولم يذكر على أنه شيء مشروع ؛ وهذا لان السحر جريمة ، مؤكدا أن من يمارسونه هم اصحاب النفوس الخبيثة؛ لإتيانهم بأقوال وأفعال تكون خارقة للعادة.





وأضاف كريمة ، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن السحر مرتبط بالطلاسم ، وما يسمى بالاوفاق وحروف وارقام حسابية وغيرها ، لافتا الى ان السحر هو امر محرم ومجرم ، كما انه لا يقلب حقائق الاشياء .





كريمة ، ان سحرة فرعون لم يقلبوا الحبال والعصي الي افاعي وثعابين حقيقة ، ولكنهم سحروا أعين الناس ، وخيل لهم من سحرهم انها تزحف ، لافتا إلى أن السحر كان متواجدا في مصر القديمة . وأوضحاليوثعابين



