أحمد كريمة: السحر جريمة ولا يقلب حقائق الأشياء.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن السحر مذكور في القرآن الكريم كـ"جريمة"، ولم يذكر على أنه شيء مشروع؛ وهذا لان السحر جريمة، مؤكدا أن من يمارسونه هم اصحاب النفوس الخبيثة؛ لإتيانهم بأقوال وأفعال تكون خارقة للعادة.
وأضاف كريمة، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن السحر مرتبط بالطلاسم، وما يسمى بالاوفاق وحروف وارقام حسابية وغيرها، لافتا الى ان السحر هو امر محرم ومجرم، كما انه لا يقلب حقائق الاشياء .
وأوضح كريمة ، ان سحرة فرعون لم يقلبوا الحبال والعصي الي افاعي وثعابين حقيقة، ولكنهم سحروا أعين الناس، وخيل لهم من سحرهم انها تزحف، لافتا إلى أن السحر كان متواجدا في مصر القديمة .
ونوه الى أن منشأ السحر كان في منطقة بابل في العراق، والسحر عبارة عن خداع وتلبيس، مؤكدا ان الشياطين كفروا؛ لأنهم يعلمون الناس السحر .