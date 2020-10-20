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توك شو

أخبار التوك شو.. أمطار غزيرة في مصر الجمعة والسبت.. وأحمد موسى يطالب أسامة هيكل بالاستقالة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار فيما يلي:


قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لم يؤد دوره في مواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية؛ لافتا إلى أن تصريحاته الأخيرة عن الإعلام المصري أصبحت مادة خصبة للإعلام الإرهابي.


قال محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة لـ التنمية الصناعية، تعليقا على طرح كراسات شروط 1657 وحدة صناعية جديدة في 7 محافظات، إنه في إطار المبادرة الرئاسية بشأن تشغيل الشباب و تنمية الاستثمار الصناعي قامت وزير التجارة بالإعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية في 7 محافظات .


قال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن البئر الأثرى الذى تم اكتشافه في سقارة هو البئر رقم 6، مؤكدا أن رئيس الوزراء قام بزيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية .


قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية وتسجل 30 درجة على القاهرة بالصباح وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل.


قال محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي أثر سلبا على مستوى المعيشة ولا ننكر ذلك، ولكن لولا الإصلاح الاقتصادي  كان من الممكن أن يكون الوضع أصعب من ذلك.


قالت النجمة سارة التونسي، إنني رفضت دوري في مسلسل "100 وش" في البداية؛ لأنني كنت أقوم بتصوير "ليالينا 80"، وكنت متواجدة في دور البطولة خلال هذا العمل.


قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تطلق منصات إلكترونية لدعم الطلاب في إطار منظومة التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعاني من انتشار فيروس كورونا ولكننا نتعامل بكل حذر فى مسيرة العملية التعليمية فى مصر.


علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاهد ازدحام أولياء الأمور أمام مدارس التعليم الأساسي، قائلة: "مشهد شايفينه من إمبارح لكن اليوم والأمس كان هناك مشهدان يحتاجان للوقوف أمامهما، مدرسة المقطم للتعليم الأساسي ومدرسة الخصوص للتعليم الأساسي وهما نموذجان  لهذا الازدحام".

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