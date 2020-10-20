ما تأثير الملح في صناعته.. طريقة عمل الآيس كريم

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الآيس كريم فى جميع فصول السنة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك طريقة عمل الآيس كريم، وفقا لما أوضحه موقع هيلثي.

المكونات

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

حليب أو حليب بالشوكولاتة

ملح

كيس ثلج كبير

أكياس تخزين المواد الغذائية البلاستيكية

طريقة عمل الآيس كريم

يُسكب حوالي كوب من الحليب في كيس تخزين الطعام ثم يُضاف السكر وخلاصة الفانيليا.

يغلق الكيس بشكل صحيح.

يوضع ثلج وكمية لا بأس بها من الملح في منتصف كيس تخزين طعام أكبر.

يوضع كيس الحليب (الأصغر) في كيس الثلج ثم يتم رجّه بقوة.

احتفظي بالحليب ملامسًا للثلج طوال الوقت؛ لتشكيل الآيس كريم.

تحققي من قوام الحليب بعد 10 دقائق، ويمكنك تركه أطول حتى يتماسك الآيس كريم.





