في أولى عروضه بالإسكندرية.. وزيرة الثقافة تتابع شباب سينما مصر

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شباب الدفعة الثانية من استوديو المواهب ، بمركز الإبداع الفني ، في العرض المسرحي "سينما مصر" ، رؤية وإخراج خالد جلال ، وذلك على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "ء بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.





وهنأت عبد الدايم أبطال العرض الذي يمثل طاقات إبداعية شابة تؤكد تواصل الأجيال الفنية التي تعد وقود قوة مصر الناعمة، مشيرة إلى أن تقديم العرض لجمهور الإسكندرية بعد تقديمه في القاهرة يأتى تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الثقافة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتقديم الأعمال الفنية التي تساهم في تشكيل وعي الجمهور فى كافة أرجاء الوطن.





من جانبه أكد المخرج خالد جلال أن تقديم العرض في الإسكندرية كان حلما يراود أبطاله وتحقق اليوم ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لتقديمها كافة أشكال الدعم لتقديم العرض لأبناء الثغر في أول ظهور له خارج القاهرة.





يشار إلى أن عرض سينما مصر يتناول عدد من أهم المشاهد فى أفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي فى إشارة إلى أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل باقية إلى نهاية الدهر رغم المحاولات الفاشلة لتشويه هويتها، كما يؤكد العرض أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.