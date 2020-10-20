في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. زميلتها أنهت مستقبلها بـ مادة سامة

وكان أول دور سينمائي قدمته نعيمة الصغير، هو شخصية «مطربة» في فيلم "اليتيمتان" عام 1948، حيث كانت تحلم ان تكون مطربة، وسعت إلى تحقيق ذلك خاصة مع عذوبة صوتها.

وقامت احدى زميلاتها بعمل مكيدة بها، حيث وضعت لها مادة سامة فى أحد المشروبات؛ ما جعلها تصاب بمرض خطير في أحبالها الصوتية، أفقدها قدرتها على الغناء.





وفي عام 1991 وفي مثل هذا اليوم، رحلت الكوميديانة نعيمة الصغير، ولم يشعر برحيلها أحد من زملائها ولم يشيعها إلى مثواها الأخير سوى الزعيم عادل إمام.