خطوتين_على_الحلم_يااهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر لتحقيق التاسعة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خطوتين_على_الحلم_يااهلي دعما للنادي الاهلي في دوري أبطال إفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الوداد هييجى مش باقى على حاجه ولسه الامور متحسمتش كليا دا اكيد وعارفينه ، بس الكلام على الريمونتادا هتدى افضليه نفسيه للفريق الخسران فى ارضه بثنائية والاهلى كان مسيطر على الماتش بالطول والعرض ، الوداد هيكون بنفس المعاناه فى خط الدفاع والبدنى بتاعهم ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى " و" ‏قاتلوا من اجلنا ... قاتلوا من أجل الكيان ... قاتلوا من أجل الجمهور..... اسعدونا كما عودتونا ".





وقال أخرون" ‏اللهم الاهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا العام ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى " و" ‏روح الفانلة الحمرا اوعوا تنسوها..اللون الاحمر هو رمز البطولة".







