ميرنا جميل تكشف حقيقة خوضها مسلسل اللعبة 2

أعربت الفنانة ميرنا جميل عن سعادتها بتجربتها في SNL بالعربي واستمتعت بالحلقات من عدد من النجوم منهم دينا الشربينى وروبى ويسرا وفيفى عبده.



وأضافت "جميل" خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية دى ام سى، أنها من حسن حظها تعاملها في البداية مع المخرج خالد جلال الذى له فضل كبير عليها وكان دائم التشجيع لها طول الوقت.



كما أ كدت انها كانت سعيدة بالعمل في مسلسل "اللعبة" الجزء الأول مع الفنان هشام ماجد وشيكو وتدخل الأيام المقبلة تصوير الجزء الثانى منه ووصفتهم بأنهم نجمين واثقين من نفسهم وعلى ثقافة واسعة .





وقالت إنها مبسوطة وكانت كواليس تلك الحلقات فى snl بالعربي ممتعة للغاية، مشيرة انها شخصية بيتوتية وتحب الرسم والأكل والصحيان بدرى ، متمنيًة أن تشارك فى العام القادم بأعمال درامية وسينمائية ضخمة .





وتشارك ميرنا في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.







