مايان السيد: مسلسل ظل الرئيس فتح لي أبواب المشاركة في أكثر من عمل.. فيديو

أكدت الفنانة مايان السيد أنها كانت خائفة من دورها في فيلم "حرب كرموز" مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي كان داعم لها وشجعها طول الوقت وأحبت العمل مع الفنان أمير كرارة في هذا الفيلم .
وأضافت السيد خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنها تحلم بالوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في فيلم يشارك في مهرجان كان والأوسكار.
وتابعت الفنانة مايان السيد إن مسلسل "ظل الرئيس" الذى شاركت في بطولته مع الفنان ياسر جلال فتح لها أبواب المجال فى المشاركة فى أكثر من عمل منها مسلسل "الأب الروحى".
ما لا يعرفه الكثيرون أن مايان السيد عمرها 23 سنة فقط، حيث إنها من مواليد 8 نوفمبر 1997 ودرست المسرح والسينما، وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل أبو البنات وتعاونت من خلاله مع مصطفى شعبان.
وشاركت بعد ذلك في عدد من المسلسلات منها المغني والأب الروحي وظل الرئيس وكأنه إمبارح كما كان لها تجربة سينمائية من خلال فيلم حرب كرموز.