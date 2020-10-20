AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مايان السيد: مسلسل ظل الرئيس فتح لي أبواب المشاركة في أكثر من عمل.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
الفنانة مايان السيد
الفنانة مايان السيد
Advertisements
محمود محسن
أكدت الفنانة مايان السيد  أنها كانت خائفة من دورها في فيلم "حرب كرموز" مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي كان داعم لها وشجعها طول الوقت وأحبت العمل مع الفنان أمير كرارة في هذا الفيلم .

وأضافت السيد خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc  أنها تحلم بالوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في فيلم يشارك في مهرجان كان والأوسكار.

وتابعت الفنانة مايان السيد إن مسلسل "ظل الرئيس" الذى شاركت في بطولته مع الفنان ياسر جلال فتح لها أبواب المجال فى المشاركة فى أكثر من عمل منها مسلسل "الأب الروحى".

ما لا يعرفه الكثيرون أن مايان السيد عمرها 23 سنة فقط، حيث إنها من مواليد 8 نوفمبر 1997 ودرست المسرح والسينما، وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل أبو البنات وتعاونت من خلاله مع مصطفى شعبان.

وشاركت بعد ذلك في عدد من المسلسلات منها المغني والأب الروحي وظل الرئيس وكأنه إمبارح كما كان لها تجربة سينمائية من خلال فيلم حرب كرموز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز عاطف يشارك في الفيلم الجديد ريستا

ترشيحاتنا

لدى معلومات.. ميدو: نية لتأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. قصة رحيلها المأساوية.. والزعيم فقط من شيَّع جنازتها

كيف ترى رسول الله في المنام؟.. بـ4 آيات قرآنية فقط اقرأها 70 مرة

عمرها عام واحد فقط .. طيار يخنق طفلته حتى الموت

مفاجأة.. أحد لاعبي الزمالك بادَلَ قميصه مع أنس جبرون المصاب بكورونا.. شاهد

انهيار موقف برج تجاري بالسعودية.. وانتشال عامل من تحت الأنقاض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عقوبة استخدام طائرات الدرون drone camera في السعودية .. صور

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل