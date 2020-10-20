مايان السيد: مسلسل ظل الرئيس فتح لي أبواب المشاركة في أكثر من عمل.. فيديو

أكدت الفنانة مايان السيد أنها كانت خائفة من دورها في فيلم "حرب كرموز" مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي كان داعم لها وشجعها طول الوقت وأحبت العمل مع الفنان أمير كرارة في هذا الفيلم .





وأضافت السيد خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنها تحلم بالوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في فيلم يشارك في مهرجان كان والأوسكار.





وتابعت الفنانة مايان السيد إن مسلسل "ظل الرئيس" الذى شاركت في بطولته مع الفنان ياسر جلال فتح لها أبو اب المجال فى المشاركة فى أكثر من عمل منها مسلسل "الأب الروحى".



