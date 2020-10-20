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فن

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. قصة رحيلها المأساوية.. والزعيم فقط من شيَّع جنازتها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:09 ص
نعيمة الصغير
نعيمة الصغير
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر ذكرى رحيل الفنانة القديرة نعيمة الصغير، التي ولدت في 25 ديسمبر 1931، ورحلت عن عالمنا في مثله من العام 1991، وتعد واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر. 

ولدت نعيمة الصغير، عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت «الصغير» مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس. 

اشتهرت نعيمة الصغير، بعد ذلك وبدأت تشق طريقها كممثلة فهي تمتلك مقومات تصلح لاداء ادوار بعينها فقد كانت نبرات صوتها الاجش وملامحها القاسية عاملا كبيرا في نجاحها في ادوار الام القاسية والحماة خفيفة الظل التي تكيد المكائد لزوج ابنتها كما جاء ذلك في فيلم (الشقة من حق الزوجة ) والتي برعت فيه في تجسيد دور حماة للفنان محمود عبد العزيز الذي جسد امامها دور زوج ابنتها.

ذاع صيت نعيمة الصغير، بنظرتها الحادة وطريقتها المخيفة حتي قامت بالتالق في دورها الاشهر في فيلم (العفاريت ) مع الفنان عمرو دياب ومديحة كامل حيث نجحت في تجسيد دور شخصية (كتعة ) زعيمة العصابة التي تخطف اولاد الشوارع وتعلمهم مبادئ السرقة والتسول حتي اطلقوا عليها "كتعة السينما المصرية".

وفي عام 1991 وفي مثل هذا اليوم، رحلت الكوميديانة نعيمة الصغير، ولم يشعر برحيلها أحد من زملائها ولم يشيعها إلى مثواها الأخير سوى الزعيم عادل إمام.

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