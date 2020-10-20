في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. قصة رحيلها المأساوية.. والزعيم فقط من شيَّع جنازتها

اشتهرت نعيمة الصغير، بعد ذلك وبدأت تشق طريقها كممثلة فهي تمتلك مقومات تصلح لاداء ادوار بعينها فقد كانت نبرات صوتها الاجش وملامحها القاسية عاملا كبيرا في نجاحها في ادوار الام القاسية والحماة خفيفة الظل التي تكيد المكائد لزوج ابنتها كما جاء ذلك في فيلم (الشقة من حق الزوجة ) والتي برعت فيه في تجسيد دور حماة للفنان محمود عبد العزيز الذي جسد امامها دور زوج ابنتها.